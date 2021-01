Gasperini saluta Gomez: "Ci ha aiutato a crescere, non posso che augurargli il meglio"

Il tecnico dell'Atalanta ha commentato l'addio del Papu, destinato al Siviglia: "Adesso la squadra può camminare con le proprie gambe".

Una frattura improvvisa, del giocatore più rappresentativo. Dopo aver largamente contribuito a rendere grande l' nelle ultime stagioni, Papu Gomez lascia la Dea. Il giocatore argentino, in seguito ai problemi con Gasperini, continuerà la sua carriera nella , al .

In attesa dell'ufficialità dell'affare, Gasperini ha parlato di Gomez alla vigilia della gara di Coppa contro la . Nell'ultimo periodo, anche senza il Papu, l'Atalanta è volata a livelli altissimi come una delle principali candidate ai primi posti in , ma il tecnico della Dea ci tiene a salutare il suo ormai ex giocatore con affetto.

Nonostante i problemi emersi negli ultimi mesi, infatti, Gasperini ha difeso Gomez pubblicamente a più riprese, evidenziando che anche con lui in campo l'Atalanta sapeva far bene, anzi, benissimo, considerando i risultati ottenuti in Serie A e .

A Rai Sport, Gasperini è stato chiaro:

"Ha dato tantissimo all'Atalanta, adesso la squadra può camminare con le proprie gambe. Ci ha aiutato a crescere, non posso che augurargli il meglio".

In lotta ai piani alti in campionato, il Siviglia si è qualificato anche agli ottavi europei, dove affronterà il :

"Va in una squadra molto forte che gioca la Champions, un bel palcoscenico".

Con possibile sfida all'Atalanta, dai quarti in poi.