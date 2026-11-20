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La sosta ha permesso alla Roma di recuperare tutti i suoi 'titolarissimi' e Gasperini a Parma avrà quasi l'intera rosa a disposizione per riprendere la corsa Scudetto.

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Dybala, Svilar e Mancini, tre assi tutti nuovamente insieme al servizio di Gasperini. La sosta in questo caso è stata decisamente producente per i giallorossi, che a Parma proveranno a rimanere attaccati alla vetta, conoscendo già il risultato della Lazio che giocherà alle 15 di sabato contro il Lecce all'Olimpico.

L'IMPORTANZA DI DYBALA

Il recupero più importante, in termini tecnici, è senza dubbio quello di Paulo Dybala. Perché è vero che senza l'argentino lì davanti se la sono comunque cavata bene, specialmente Mora che nelle ultime settimane si è un po' travestito da 'Joya'.

Ma è anche vero che il modo di giocare, muoversi con o senza palla, creare spazi e occasioni che ha Dybala, non ce l'ha praticamente nessuno in Serie A. E la connessione con Malen è unica, come spiegato più volte da Gasperini. Poi non segna da 10 mesi, è vero, ma nonostante questo la sua importante nel gioco della Roma è fondamentale. Ne beneficia Malen, ne beneficiano tutti.

IL FATTORE SVILAR

Non meno importante è il recupero di Svilar. Anche in questo caso i suoi sostituti non hanno fatto male, prima Gollini e poi Vasquez, ma il peso specifico del serbo tra i pali è decisamente diverso, più impattante sia per i compagni che per gli avversari.

Uno come Svilar, quando è al top, porta punti alla squadra come un attaccante. Ne abbiamo avuto la dimostrazione in queste stagioni in giallorosso. E quest'anno la musica non è cambiata, come testimonia questo dato: Svilar ha la più alta percentuale di salvataggi in Serie A, l’81,3%, con soli tre goal concessi su 13 parate effettuate.

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MANCINI L'UOMO DI GASP

E poi c'è Mancini, forse il riferimento principale di Gasperini in campo. Lui è quello a cui il tecnico chiede lo sforzo maggiore tra tutti i difensori, perché è fondamentale in entrambe le fasi.

Alla sosta è arrivato un po' logoro e con qualche acciacco di troppo, ma proprio questa pausa gli è servita per recuperare le energie ed arrivare alla ripresa del campionato con la batteria carica al 100%. Perché Mancini è uno dei motori della Roma e non funziona lui non può funzionare totalmente il meccanismo perfetto di Gasperini.

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IN ATTESA DI PELLEGRINI

Col Sassuolo era inoltre rientrato Koné, altro recupero fondamentale per la Roma per il lavoro che il francese sa fare in mezzo al campo, tra copertura e apporto offensivo che può fare la differenza, come dimostrato contro l'Inter.

Ci vorrà invece ancora un po' per recuperare Pellegrini (se ne parla a inizio 2027), ma il capitano giallorosso è una risorsa per Gasperini, che ha voluto fortemente il suo rinnovo dopo la scadenza del suo contratto.