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Alla vigilia di Paris Saint-Germain-Romaha parlato l'allenatore dei giallorossi Gian Piero Gasperini: il tecnico, prima di intervenire in conferenza stampa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport.

"Il ricordo di Atalanta-PSG? C'è rammarico, ma è stato anche qualcosa di straordinario. Questa Champions è la competizione degli episodi e dobbiamo essere bravi nelle varie situazioni. Ci sono giocatori fortissimi e a volte non è sufficiente fare belle prestazioni. Bisogna stare attenti, altrimenti rischiamo di pagarle. Come giocheremo? Lo vedrete in campo. Dobbiamo avere attenzione e concentrazione, ma anche la qualità per mettere in difficoltà il PSG".

In conferenza stampa, poi, Gasperini ha sottolineato la bellezza di partite come quella in programma mercoledì 25 novembre al Parco dei Principi: "E' un momento molto bello per giocare contro i più forti. Cercheremo di fare una partita di livello".

"Dobbiamo capire subito quale sia il loro parametro: hanno un valore sicuramente molto alto. Vitinha? Il valore di questa squadra non sta in un singolo giocatore. Il PSG ha avuto grandissimi giocatori senza riuscire a ottenere risultati in Europa e ha iniziato ad averli solamente quando Luis Enrique ha dato un'impronta non solo basata sulle individualità. Lui è straordinario. Veder giocare il PSG è fantastico. Noi possiamo affrontare i migliori. La Roma mancava da 7 anni in Champions League, in campionato sta crescendo. Ci siamo conquistati sul campo la possibilità di giocare queste partite".

"Gli infortuni di Kvaratskhelia e Doué? Toccano a tutte le squadre. Negli anni c'è stato un miglioramento sulle diagnosi, ma non si sono ridotti i tempi. Sono infortuni che si vedono spesso, ma il PSG ha una rosa che sa sopperire anche ad assenze pesanti".