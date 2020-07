Gasperini pessimista: "Ilicic in Champions? Molto difficile che ci sia a Lisbona"

L'allenatore dell'Atalanta non è ottimista sul recupero di Ilicic per la Champions: "Viaggiamo alla giornata". Su Gomez: "Infinito, c'è sempre".

Josip Ilicic potrebbe non fare parte della spedizione europea dell' . Anzi, stando a quanto detto da Gian Piero Gasperini, è probabile proprio che lo sloveno non ci sia.

Queste le parole del tecnico dell'Atalanta a 'Sky Sport' nel post-partita contro il , relative alla condizione fisica di Josip Ilicic e alla sua presenza in contro il . Ma non solo per la sfida contro i francesi...

"Viaggiamo alla giornata, ogni giorno che passa è più difficile recuperare Ilicic. È molto difficile che ci sia a Lisbona".

Ilicic è fuori da un bel po' e, in generale, dopo la pausa per il Covid non è mai stato quello della prima parte di stagione. Per la Dea sarebbe una presenza fondamentale, ma oggi le parole di Gasperini sono suonate parecchio pessimistiche ai tifosi dell'Atalanta.

Se Ilicic sembra destinato a tornare soltanto nella prossima stagione, chi continua a trascinare l'Atalanta è il Papu Gomez. Ancora decisivo, ancora a segno - e che goal: tunnel su Kurtic e sinistro secco da fuori - e ancora elogiato dal proprio allenatore.