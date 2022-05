Gasperini lascia l'Intervista: "Grazie e arrivederci"

L'Atalanta non riesce a frenare la corsa del Milan, perdendo la penultima gara della Serie A 2021/2022. Dea sempre più lontana dall'Europa League, anche se non matematicamente, i nerazzurri possono ancora giocare per la Conference League nell'ultimo incontro del torneo.

Lo sa bene Gasperini, che dopo il k.o subito per 2-0 a San Siro ha evidenziato come ci sia la possibilità della Conference più dell'Europa League. Il tecnico della Dea non si è invece soffermato sulla decisione di Orsato di assegnare il goal a Leao dopo il contatto tra Kalulu e Pessina con cui è partita l'azione del vantaggio.

A DAZN, Gasperini ha lasciato l'intervista prima dell'ultima domanda relativa alla corsa europea, formulata così:

"Tra poco le faccio una domanda su questo, ma prima per completezza, visto che sappiamo che non vuole intervenire sugli episodi arbitrali le chiedo..."

A questo punto Gasperini ha interrotto l'intervistatrice Diletta Leotta, lasciando la postazione: