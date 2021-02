Gasperini avvisa Ilicic: "Non lo schiererò più in quelle condizioni"

Gian Piero Gasperini torna sul caso Ilicic: "Si parla troppo di lui, l'Atalanta sta dimostrando di poter fare bene anche senza".

E' ancora viva la delusione per la sconfitta di Champions League contro il Real Madrid per l'Atalanta, chiamata a rifarsi prontamente in campionato dove sarà impegnata sul campo dell'ostica Sampdoria.

Nella conferenza stampa della vigilia, tra i temi affrontati da Gian Piero Gasperini ha trovato spazio il caso Ilicic, subentrato nella ripresa mercoledì sera e poi sostituito per un atteggiamento che non ha affatto convinto il tecnico nerazzurro.

"Ilicic deve stare bene, in quelle condizioni non lo schiererò più. Deve completare gli allenamenti per rientrare in squadra e dare il suo contributo. Voglio che si alleni bene per riproporlo in campo. Di lui però si parla troppo, l'Atalanta sta andando bene anche senza: abbiamo giocatori di grande attaccamento e mentalità".

Il rosso mostrato a Freuler al 'Gewiss Stadium' ha condizionato l'andamento dell'incontro, spianando la strada al Real Madrid.