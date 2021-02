Gasperini: "Se Hateboer si opera la sua stagione è finita"

Il tecnico dell'Atalanta si rassegna a non avere Hateboer contro il Real Madrid: "Speriamo di averlo almeno per la fine del campionato".

Conquistata la finale di Coppa Italia, per l'Atalanta è già tempo di tornare in campo: 'Dea' di scena nella tana del Cagliari per riscattarsi dal deludente 3-3 maturato contro il Torino nel precedente turno di campionato, con un vantaggio di tre reti defraudato.

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa e ha fatto il punto sui giocatori che nell'ultimo periodo hanno attraversato dei problemi fisici.

"Sutalo doveva giocare contro il Torino, poi si è procurato una contusione. Credevamo che avesse bisogno di più tempo ma in pochi giorni è migliorato. E' arrivato come difensore centrale ma può fare anche l'esterno. Maehle non poteva giocare, ha un taglio sul collo del piede e un po' di dolore quando calcia. Ieri stava meglio dopo aver tolto i punti".

Le speranze di rivedere in campo Hateboer si limitano al finale di stagione.

"In campo contro il Real Madrid? Non credo proprio. Speriamo di averlo a disposizione per la fine del campionato. Fare un intervento ora significa chiudere anzitempo la stagione. Si può aspettare ancora un po', ma la situazione è a rischio".

Dubbio su chi tra Zapata e Muriel sarà schierato dal primo minuto alla 'Sardegna Arena'.