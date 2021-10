Gasperini ci pensa: "Non so ancora se andrò in panchina"

Il tecnico dell'Atalanta potrebbe clamorosamente rimanere in tribuna per il match contro la Lazio: "Devo ancora decidere, non capisco troppe cose".

Espulso nel match contro l'Udinese, Gasperini ha saltato per squalifica quello contro la Sampdoria, vinto dalla sua Atalanta per 3-1. Ora il tecnico della Dea sarà nuovamente di fronte ai suoi giocatori, per guidarli da bordo campo. Almeno in teoria.

Alla vigilia del big match contro la Lazio, infatti, Gasperini ha evidenziato in conferenza stampa di aver accusato talmente l'espulsione, a suo vedere senza un vero motivo, contro l'Udinese da aver avuto dubbi sul ritorno in panchina per l'undicesima giornata di Serie A.

Dovrebbe esserci, ma la sicurezza non è totale:

“Credo che alla fine andrò in panchina, ma devo ancora decidere. E comunque ho pensato seriamente, al fatto di non farlo. C'è la squadra, non solo le mie valutazioni personali, e non è bello non andare in campo con i tuoi giocatori. Ma se andrò lo farò anzitutto per motivi di opportunità. Ma quando ci sono troppe cose che non capisco, sono io a fare un passo indietro".

Gasperini ha dubbi a più livelli, a cominciare dal VAR:

"C'è un problema serio: faccio fatica a capire i falli di mano, il VAR, i contrasti, eppure sono nell'ambiente da tanti anni. Non lo capisco io, non lo capiscono i giocatori, non lo capisce il pubblico. In troppe partite succedono cose impreviste, ma soprattutto manca chiarezza. Ci dicono che basta stare zitti, ma per me è giusto tirare fuori il problema".

Il tecnico dell'Atalanta cerca di mostrare il problema:

“In nove partite non ero mai stato neanche ammonito, l’espulsione di domenica mi ha dato fastidio, è stata pesantissima da accettare. Il problema è molto più serio della mia espulsione, e finalmente sta venendo fuori. In questo calcio ormai si fatica a capire troppe cose".

In Atalanta-Lazio rimane dunque la possibilità di vedere Gasperini nuovamente in tribuna, con Tullio Gritti, il secondo della Dea, in panchina. Ipotesi da non scartare, ma con una percentuale decisamente inferiore rispetto al ritorno del mister in capo.