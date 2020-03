Gasperini e il retroscena su Ilicic: "Scrisse che il traguardo era la salvezza"

E' stata una serata da fenomeno quella di Josip Ilicic , che con quattro goal ha trascinato l' ai quarti di finale di Champions per la prima volta nella sua storia. E pensare che poco meno di un anno fa, le ambizioni dello sloveno non erano esattamente queste.

Nel maggio 2019, conquistata la qualificazione in Champions, Gasperini raccontò in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' cosa successe negli spogliatoi subito dopo la sconfitta nei preliminari di avvenuta ad inizio stagione con il Copenaghen .

"L’eliminazione con il Copenaghen è stata molto dolorosa, perché avevamo lavorato tanto per conquistare l’Europa League. Ma non eravamo nelle condizioni di competere, eravamo incompleti e gli acquisti erano arrivati tardi. Dalle ceneri di quell’amarezza è nata la nostra reazione e la spinta per una stagione esaltante. Nel momento più critico chiesi ai ragazzi di scrivere alla lavagna quale sarebbe stato il nostro traguardo. Nessuno scrisse Champions. Un paio dei più giovani, ottimisti, scrissero Europa League. I più: togliersi in fretta dai guai. Ilicic: la salvezza. E non fu il solo".