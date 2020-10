Gasperini e Gomez, scorie nel passato: "Ci sono state tensioni"

Oggi trascinano l'Atalanta in testa alla classifica, ma nel passato tra Gasperini e Gomez ci sono state frizioni: "Non è stato tutto rose e fiori".

Non sarebbe , se non fosse per Gian Piero Gasperini. E probabilmente neanche per il Papu Gomez. Due che oggi sono leader dei nerazzurri, ma che in passato hanno avuto tensioni. Il tecnico del club bergamasco lo ha raccontato dal palco del 'Festival dello Sport'.

"Non è sempre stato tutto rose e fiori. Papu ha sempre avuto valori molto forti. Tendeva ad allenarsi poco, nella sua mentalità è così. Adesso non salta un allenamento. C'è stato qualche momento di tensione, ma sono stati pochi. È stato di grande aiuto con il gruppo".

Oltre alla trasformazione del Papu, Gasperini ha anche trasformato Palomino . Il difensore argentino in passato aveva definito il tecnico come "un pazzo".

"Aveva altre abitudini. Ha provato un calcio diverso. Il suo modo di intendere il calcio era difendere e limitare, ma la sua partecipazione era ridotta. Non era facile, lui è arrivato già maturo. Può sembrare meno abile nella costruzione del gioco, ma è cresciuto molto sotto questo punto di vista".

Battuta anche su Josip Ilicic , che, come aveva già spiegato in passato, è ormai pronto a rientrare.