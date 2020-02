Gasperini e gli errori VAR: "Anche io ho avuto situazioni per lamentarmi..."

Il tecnico dell'Atalanta ha detto la sua riguardo le ultime polemiche per l'utilizzo del VAR: "Ora sono amplificate".

Dopo il pareggio interno contro il e la Panchina d'Oro ricevuto in settimana, Gasperini si rituffa nel campionato, nuovamente in quel di Firenze. La sua , infatti, se la vedrà contro i viola: in Coppa , nell'ultimo match, grandi polemiche per gli insulti reciproci con i tifosi di casa.

Gasperini è passato oltre quanto successo a Firenze, sperando che non si ripeta nuovamente l'episodio dell'ultima gara. Il tecnico dell'Atalanta ha detto la sua anche riguardo le polemiche VAR, scaturite sopratutto dal secondo rigore assegnato alla proprio contro la .

In conferenza stampa, Gasperini ha parlato in questo modo:

"Anche io ho avuto situazioni per lamentarmi, ma le partite dopo ripartono sempre 0-0, ogni gara è così, succede".

Per Gasperini però è impossibile andare oltre in alcune occasioni:

"E' innegabile che alcuni episodi ti fanno lamentare. La cosa è stata amplificata dagli episodi VAR, alcuni clamorosi".

Nuova giornata, nuova corsa di polemiche? Probabilmente: non resta che capire in quale campo di avverrà.