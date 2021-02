Gasperini duro dopo Atalanta-Napoli: "Partita pesante, arbitraggio pesantissimo"

Atalanta-Napoli è stata una partita ricca di colpi di scena, vinta alla fine per 4-2 dai bergamaschi nonostante qualche rischio finale. Gian Piero Gasperini, però, non ha vissuto bene la vittoria.

Il tecnico nerazzurro ai microfoni di 'Sky Sport' ha commentato il match, definendolo "pesante" e criticando in particolare la gestione arbitrale.

“Come sto? Come uno passato sotto un treno ma che non si è fatto niente... Abbiamo rischiato di brutto, in queste partite di cartello facciamo fatica. Parlo dell’espulsione? No, però è stata una partita davvero pesante. La direzione di gara è stata pesantissima".