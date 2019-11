Gasperini non segue la linea Conte: "Consigli sul sesso? Dovrebbero darli a me"

Gian Piero Gasperini ha commentato i consigli che Conte dà ai giocatori sulla loro vita sessuale: “Forse loro ne hanno per me”.

Ha destato grande curiosità, nelle ultime ore, un’intervista rilasciata da Antonio Conte a L’Equipe. Il tecnico dell', nell’affrontare vari temi, ha anche svelato che è sua abitudine dare dei consigli ai suoi giocatori riguardo il sesso.

Conte ha spiegato nei dettagli come, a suo dire, in determinati periodi della stagione sia giusto far durare il rapporto il meno a lungo possibile e come per fare meno sforzo possibile sia preferibile assumere determinate posizioni.

Il tecnico dell’Inter ha quindi dimostrato di curare anche questo aspetto quando allena una squadra, ma non tutti i suoi colleghi evidentemente si spingono fino a tanto. Gian Piero Gasperini, parlando alla vigilia della sfida che l’ giocherà contro la , ha dribblato l’argomento con una battuta.