Gasperini fa chiarezza su Ilicic: "Non sappiamo quando tornerà come calciatore"

La situazione relativa a Josip Ilicic, da qualche anno a questa parte, è abbastanza complicata: lo spettro dei problemi legati alla sua crisi personale sembra essere tornato.

A confermarlo è stato lo stesso Gian Piero Gasperini che, intervenuto ai microfoni di "Sky" al termine della sfida tra Lazio e Atalanta, ha parlato della situazione del giocatore sloveno.

"Gli siamo stati e gli saremo sempre vicini: la nostra testa è una giungla, possiamo solo sperare che venendo al campo trovi soddisfazioni".

Per Ilicic, quest'anno, 23 presenze e 4 reti tra Serie A e Champions League, ma l'ultima gara disputata risale al 9 gennaio, contro l'Udinese.

Al momento, come spiega Gasperini, è impossibile fare previsioni su un suo ritorno in campo: bisogna dargli spazio, per il resto si vedrà.

"Quest’anno si è impegnato come non mai: non sappiamo quando tornerà come calciatore”.