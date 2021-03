Gasperini amaro dopo Inter-Atalanta: "Abbiamo fatto la partita"

L'espressione e le imprecazioni di Gian Piero Gasperini al termine di Inter-Atalanta dice tutto. Il tecnico dei bergamaschi si è arrabbiato, molto arrabbiato, per l'andamento della partita. Uno stato d'animo confermato a 'Sky Sport' dopo il 90'.

"Abbiamo fatto indubbiamente la partita sia nel primo che nel secondo tempo. Abbiamo perso su calcio d'angolo, con un po' di sfortuna. Abbiamo perso per un episodio, ma non cambio la partita che abbiamo giocato, sicuro. Abbiamo fatto la nostra gara e siamo soddisfatti. La sconfitta ci sta stretta".

L'Inter continua a volare e torna a +6 sul Milan secondo.

"È la sua stagione, si vede. È il suo anno. Non ti concedono tantissime situazioni, devi essere cinico. Noi ne abbiamo avute alcune. Nel finale si sono chiusi, lì ci vuole la giocata giusta. Non abbiamo creato poche situazioni.

Quando l'Inter è passata in vantaggio si è chiusa. Lì o ci si affida ai cross o si deve essere bravi a giocare sullo stretto. Noi siamo stati bravi a non concedere contropiedi all'Inter, a Lukaku".

Zapata è stato costretto a uscire anzitempo per un problema fisico.

"Se l'avrei schierato in coppia con Muriel? Certamente sì. Zapata, anche per la sua fisicità, non sarebbe sicuramente uscito. Speriamo che per Duvan non sia una cosa seria. Ma questa squadra ha delle risorse ed esce da questa partita con la giusta dose di arrabbiatura, che ci sarà utile per le prossime partite".