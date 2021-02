Gascoigne all'Isola dei Famosi: "Pensavo a una vacanza, ma non sarà così"

Paul Gascoigne è da sempre noto per essere un personaggio estremo e fuori dagli schemi. 'Gazza', diventato leggenda della Lazio, prossimamente sarà di nuovo protagonista in Italia.

L'ex fantasista inglese sarà infatti protagonista all'Isola dei Famosi, il celebre reality show di Mediaset. Dal 12 marzo Gascoigne sarà uno dei naufraghi.

'Gazza' ha parlato della sua esperienza alla 'Gazzetta dello Sport', tra aspettative e persone che avrebbe voluto portare con lui.

"Pensavo a una vacanza, ma quando ho visto il format, ho capito che non sarà così. Porterei sull'Isola mio padre. E poi tutta la curva Nord della Lazio. Ho adorato quei tifosi. Quando vedo le partite della Lazio, mi tornano in mente i cori. Porterei con me anche Mourinho. Personaggio e uomo fantastico. Una volta ci siamo incontrati e gli ho detto 'Che piacere conoscere lo Special One'. Lui mi ha risposto: 'Lo Special One sei tu'. Con lui sarebbe un’esperienza incredibile, ha grande personalità".