Gare ogni 3 giorni? Proposta dalla Premier: aumentare le sostituzioni a 5

Secondo il 'Daily Mirror' i club inglesi vorrebbero aumentare il numero di cambi per limitare il dispendio energico in un eventuale tour de force.

Giornata importante quella di oggi per il calcio inglese: previsto un vertice a cui prenderanno parte i 20 club di Premier League, oltre ai rappresentanti di Football Association, Football League, arbitri, allenatori e sindacato dei calciatori.

Si discuterà soprattutto delle nuove ipotetiche date da cui far ripartire il campionato e l'impatto economico che ne deriva da questa situazione: c'è il rischio che i giocatori, nel prossimo futuro, possano essere costretti ad un vero e proprio tour de force con gare ogni tre giorni per completare la stagione agonistica.

Proprio in previsione di questo scenario, le parti interessate vorrebbero presentare una proposta: aumentare il numero di sostituzioni disponibili per ogni partita da 3 a 5, in modo da limitare il dispendio di energie da parte degli atleti che sarebbero messi a dura prova con impegni ravvicinati.

Per far sì che vada in porto, questa richiesta dovrebbe però ottenere il via libera da parte della Football Association e, soprattutto, dell'International Board, organo preposto a stabilire eventuali nuove modifiche delle regole del gioco del calcio.

Idea che potrebbe trovare terreno fertile anche in altri campionati, non di sicuro in dove il massimo torneo è stato ufficialmente interrotto in via definitiva: titolo al Brugge e testa già alla prossima stagione.