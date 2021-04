Gare a porte chiuse con troppo pubblico: procedimento su Reggina-Vicenza e Avellino-Bari

La Procura Federale ha aperto due procedimenti su Reggina-Vicenza di Serie B e Avellino-Bari di Serie C. Troppo pubblico sugli spalti.

Problemi in arrivo per quattro società di Serie B e Serie C. La Procura Federale ha aperto due procedimenti su altrettante partite giocate nel week-end.

L'intento è quello di appurare eventuali violazioni sull'applicazione del Protocollo anti-Covid che prevede la disputa delle partite a porte chiuse.

Le partite finite sotto la lente d'ingrandimento della Procura Federale sono Reggina-Vicenza di Serie B e Avellino-Bari di Serie C, gare durante cui sugli spalti ci sarebbe stata più gente rispetto a quanto consentito.

Non è peraltro la prima volta che viene aperto un procedimento simile, dato che lo stesso era accaduto per Pro Vercelli-Comi di Serie C, giocata il 14 marzo scorso. A questo punto, insomma, non resta che attendere l'esito degli accertamenti in corso.