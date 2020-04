Garcia stregato da Balotelli: "Uno dei più forti che abbia mai visto"

Rudi Garcia ricorda i tempi di Roma: "Ho pianto guardando l'addio di Totti. Un giorno tornare sarebbe una bella cosa, mai dire mai".

Sulla panchina della ha avuto modo di allenare grandissimi giocatori, ma tra i talenti più forti mai visti in carriera Rudi Garcia inserisce proprio Mario Balotelli, con cui ha lavorato nella breve avventura a .

L'allenatore francese ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' raccontando il bel rapporto avuto con Supermario:

"L'ho sentito anche in questi giorni per sapere come stava. Ho avuto un bel rapporto con lui. E' una persona particolare, da scoprire e con dei sentimenti profondi. Io gli ho detto subito le cose che mi aspettavo da lui: parliamo di un giocatore di altissimo livello, sul piano individuale uno dei più forti che abbia mai visto. Se non ha fatto di più nella sua carriera è per aver pagato certi atteggiamenti. Ma mi tengo il Mario che conosco, un uomo di qualità. Spero che possa salvare il in e fare ancora tanto nella sua carriera".

Altre squadre

Garcia torna sui tempi di Roma e non chiude la porta a un eventuale ritorno nella capitale, dove conserva comunque bellissimi ricordi:

"Ovviamente spero di continuare qua e vincere qualcosa, ma mai dire mai. Un giorno tornare a Roma sarebbe davvero una bella cosa. Ho pianto guardando l'addio di Totti. Sognavo di essere io ad accompagnarlo all'uscita di scena. Il mio rimpianto? Non essere andato in a vedere De Rossi. Ma ha fatto bene a scegliere il Boca: ha scoperto una squadra e un mondo intero nel finale di carriera. Adesso ha veramente le capacità per diventare un allenatore di alto livello".

Infine la , prossima avversaria di , ricordando quel gesto del violino che fece discutere nel nostro campionato: