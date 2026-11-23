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Massimiliano Allegri ha definito "proibitiva" per il Napoli la sfida di Champions League contro il Manchester City, ma Enzo Maresca non è d'accordo e alla vigilia della gara ha risposto al collega sottolineando il momento vissuto dalla sua squadra.

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Ma la trasferta contro il Manchester City, alla fine, è davvero proibitiva per il Napoli o la formazione di Massimiliano Allegri martedì sera può giocarsela? La risposta, come sempre, la darà il campo. Intanto davanti ai microfoni è arrivata la secca risposta di Enzo Maresca.

L'allenatore italiano dei Citizens, che la scorsa estate ha preso il posto di Pep Guardiola, non si fida del Napoli. E ha sottolineato le ultime buone prove offerte dagli azzurri a fronte degli scarsi risultati ottenuti dalla sua squadra in questo periodo, frutto di una transizione non ancora completata.

COSA HA DETTO ALLEGRI E LA RISPOSTA DI MARESCA

Ma cosa aveva detto Allegri su Manchester City-Napoli? Prima della gara contro il Porto, poi persa, il tecnico ha quasi messo in preventivo un possibile k.o anche in Inghilterra. "Contro il Manchester City è importante ma quasi proibitiva e allora noi il passaggio del turno ce lo giochiamo contro Bruges, Sabah e Viking " le parole dell'allenatore.

Parole che, riportate a Enzo Maresca durante la conferenza della vigilia, hanno portato alla piccata replica del tecnico: "Allegri ha detto che per loro è una gara proibitiva? Macché! In Italia siamo abbastanza bravi a piangere.

Non ci credo assolutamente, perché è una partita importante, di Champions League, che vale tre punti sia per noi che per loro. Mi aspetto un Napoli forte, come l'ho visto col Torino, con la Lazio e in altre occasioni. Sarà una partita abbastanza dura".

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Certo, guardando l'attuale posizione in classifica e il rendimento offerto in questa stagione dalle due squadre in Champions League effettivamente il pronostico appare piuttosto sbilanciato. Il Manchester City è infatti settimo e ha vinto tre partite su quattro, mentre il Napoli è ventisettesimo e ha perso tre volte. Ma c'è davvero questa differenza?

COME STA ANDANDO IL CITY SENZA GUARDIOLA

A spiegare perché il Napoli possa giocarsela anche all'Etihad è stato proprio Maresca, sottolineando il rendimento non esaltante della sua squadra nelle ultime settimane: "Dobbiamo ritrovare l'equilibrio delle prime dieci partite. Nelle quattro sconfitte di Premier League abbiamo creato quasi 8 di xG e concesso 3,5 xG, però abbiamo fatto tre goal e ne abbiamo subiti otto. Il problema quindi è chiaro: serve equilibrio. Dobbiamo quasi ricominciare dopo dieci anni con lo stesso allenatore, le stesse parole. Non è facile ricominciare così da un momento all'altro".

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Mentre il Napoli per Maresca è "una squadra che attende ma propone anche. Nelle partite che ho analizzato, anche quando attende nel momento in cui recupera palla è molto pericolosa. Mi aspetto una gara difficilissima, come sempre in Champions League e contro le squadre italiane".

Il Manchester City, d'altronde, in Premier League ha raccolto solo un punto nelle ultime quattro partite interrompendo la serie di sconfitte consecutive col pareggio ottenuto nell'ultima giornata contro il Fulham. Un rendimento che ha visto la squadra di Maresca scivolare a -6 dall'Arsenal capolista.

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Certo, il Napoli sta decisamente peggio anche in Serie A e sarà ancora in piena emergenza infortuni, però non perde da due partite e va a Manchester senza troppe pressioni ben consapevole del superiore tasso tecnico degli avversari. Ma con la consapevolezza di potersela giocare con le sue armi e contro un avversario ben lontano dal top.