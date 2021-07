Galliani rivela: "Probabile amichevole Monza-Juventus"

L'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha rivelato la trattativa per un'amichevole contro la Juventus il prossimo 31 luglio.

"Siamo in una trattativa avanzatissima per fare un Monza-Juventus sabato 31 luglio, ma non è ancora ufficiale".

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha rivelato in conferenza stampa che il club brianzolo è in contatto con la dirigenza della 'Vecchia Signora' per organizzare un'amichevole durante il ritiro pre-campionato.

La sfida tra la squadra di Massimiliano Allegri e quella di Giovanni Stroppa potrebbe essere disputata all'U-Power Stadium di Monza.

Un match, a tre settimane dall'inizio del campionato, che potrebbe servire ai bianconeri per lavorare sul ritmo partita e prepararsi al meglio alla nuova stagione.

La Juventus continua a programmare la nuova stagione, in attesa di ritrovarsi alla Continassa agli ordini di Allegri. Oltre al mercato, con la trattativa per Locatelli che prosegue, la dirigenza bianconera sta progettando il ritiro estivo.

Secondo le indiscrezioni rimbalzate dalla Catalogna, la 'Vecchia Signora' sarà ospite del Barcellona al Camp Nou per il Trofeo Gamper, tradizionale appuntamento estivo in cui dal 1966 il club blaugrana sfida un'altra squadra in ricordo di Hans Gamper, presidente e fondatore della società.