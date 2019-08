Galliani in difesa di Wanda Nara: "Ogni volta che parla si scatena un uragano"

Adriano Galliani prende le difese di Wanda Nara: "Nel calcio c'è molto maschilismo: se Raiola e Mendes si comportassero così nessuno direbbe nulla".

Ad oggi 18 agosto il caso Icardi non ha ancora una risoluzione: finora l' non è riuscita a cederlo, seppur Marotta e Conte abbiano più volte fatto presente come non rientri più nel progetto tecnico.

L'ex capitano nerazzurro e la moglie e agente Wanda Nara attendono nuovi sviluppi che potrebbero portare l'argentino alla o al (con il rinnovo di Dzeko, la si è ufficialmente tirata fuori dalla corsa).

La showgirl sudamericana è stata spesso oggetto di critiche per il suo comportamento, giudicato oltre le righe dagli addetti ai lavori: in sua difesa si è schierato Adriano Galliani, intervenuto ai microfoni de 'Il Corriere della Sera'.

"Caso Icardi? E' amplificato dal maschilismo che governa il mondo del calcio. Se parla Wanda si scatena un uragano ma se grandi agenti come Mino Raiola o Jorge Mendes avessero gli stessi comportamenti nessuno avrebbe nulla da eccepire. Icardi peraltro è fortissimo, se potessi lo prenderei subito".

Con il Monza, Galliani affronterà la al terzo turno di Coppa ritrovando Vincenzo Montella, allenatore del in occasione dell'ultimo trofeo conquistato dai rossoneri (la del 2016).