Galliani e il goal di Muntari: "Col VAR il Milan avrebbe vinto lo Scudetto"

Le prime dieci giornate di campionato, sono state caratterizzate da non poche polemiche arbitrali. Sono state diverse infatti le partite nelle quali si sono registrati episodi quanto meno dubbi e questo nonostante i direttori di gara possano adesso contare su un ausilio importante come il VAR.

Proprio le regole legate all’utilizzo del Video Assistant Referee, hanno nelle ultime settimane creato non pochi dubbi, ma c’è chi, come Adriano Galliani, continua a ritenere che proprio grazie alla tecnologia siano diminuiti gli errori arbitrali.

L’amministratore delegato del Monza ed ex amministratore del , parlando a Firenze nel corso della presentazione del libro di Arrigo Sacchi 'La coppa degli immortali’, parlando dell’importanza del VAR è tornato su uno degli episodi più controversi degli ultimi anni: il goal non assegnato a Muntari nel corso di un Milan- giocatosi a San Siro nel febbraio del 2012 che a detta di molti rappresentò uno snodo fondamentale nella corsa che portò i bianconeri alla conquista dello Scudetto.

“Io del VAR penso bene. Tutto è migliorabile, ma se ci fosse stato il VAR in occasione del goal di Muntari, forse avremmo vinto lo Scudetto e chissà, magai ne avremmo vinto anche qualche altro dopo. Io sono favorevole, il protocollo va certamente migliorato, ma si è ridotto di molto il numero degli errori arbitrali”.

Adriano Galliani, parlando di Milan, si è anche detto dispiaciuto del fatto che sia saltata la trattativa che nel 2018 avrebbe potuto portare il club rossonero nelle mani di Rocco Commisso.

“Mi dispiace che sia andato solo vicino a comprare il Milan, non capisco perché Yonghong Li non gli abbia ceduto il club. Avrebbe avuto la possibilità di restare azionista e invece pochi giorni dopo, con il passaggio della società nella mani di Elliott, ha perso tutto. E’ una cosa che rimane un mistero. Per la l’arrivo di Commisso rappresenta un grande affare”.