Galles-Ucraina dove vederla: Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Spareggio per decidere chi tra Galles e Ucraina andrà al Mondiale 2022. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

GALLES-UCRAINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Galles-Ucraina

• Data: domenica 5 giugno 2022

• Orario: 18:00

• Canale TV: -

• Streaming: -

Ultimo, decisivo step per andare al Mondiale di Qatar 2022. Il Galles ospita l'Ucraina nell'incontro che sancisce quale delle due nazionali andrà a giocarsi la coppa del Mondo il prossimo novembre.

La nazionale britannica ha raggiunto lo spareggio superando nel turno precedente l'Austria, mentre l'Ucraina è reduce dal successo per 3-1 in casa della Scozia.

Tutte le informazioni sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO GALLES-UCRAINA

La sfida decisiva tra Galles e Ucraina si giocherà domenica 5 giugno al Cardiff Stadium di Cardiff, capitale del Paese ospitante. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 18.

DOVE VEDERE GALLES-UCRAINA IN TV

Al momento non è previsto che la gara venga trasmessa in televisione, né su Sky né in chiaro sulle reti Mediaset.

GALLES-UCRAINA IN DIRETTA STREAMING

Non avendo copertura televisiva, al momento non è possibile seguire la gara in streaming su dispositivo fisso o mobile.

FORMAZIONI GALLES-UCRAINA

Robert Page sembra destinato a confermare l'undici uscito sconfitto in Nations League contro la Polonia. Largo quindi al 3-5-2 con Ward tra i palo, Gunter, Mepham e Norrington-Davies in difesa. Linea di centrocampo con Smith, Levitt, Morrell, Williams e Burns, mentre davanti saranno Moore e James a dover punire la retroguardia ucraina.

La nazionale di Petrakov punta nuovamente sul 4-1-4-1. In porta spazio a Buschan, protetto da Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko e Mykolenkso. Stepanenko mediano, con Yarmolenko, Malinovsky, Zinchenko e Tsigankov dietro all'unica punta Yaremchuk.

GALLES (3-5-2): Ward; Gunter, Mepham, Norrington-Davies; Smith, Levitt, Morrell, Williams, Burns; Moore, James. All. Page

UCRAINA (4-1-4-1): Buschan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Stepanenko; Yarmolenko, Malinovsky, Zinchenko, Tsigankov; Yaremchuk. All. Petrakov