Come vedere Galles-Portogallo con una VPN

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Presentazione della partita

UEFA Nations League A - Game Week 6 17 nov 2026 - 14:45 Cardiff City Stadium

Il Galles ospita il Portogallo al Cardiff City Stadium martedì sera nell’ultima giornata del Gruppo A4 della UEFA Nations League. Le due squadre arrivano alla sfida con stati d’animo opposti dopo un fine settimana di risultati clamorosi.

Il Galles di Craig Bellamy è già condannato all’ultimo posto nel girone dopo la sconfitta casalinga per 3-1 contro la Norvegia di sabato. Per i gallesi si profila ora il secondo spareggio retrocessione consecutivo: hanno perso quattro delle cinque partite del girone e non saranno tra le teste di serie nella fascia più alta al sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028.

Il Portogallo arriva a Cardiff scosso dalla più pesante sconfitta casalinga della sua storia in partite ufficiali. Sabato, a Braga, la squadra di Jorge Jesus è stata travolta 4-1 dalla Danimarca, con una doppietta di Rasmus Hojlund in una partita che ha messo a nudo gravi fragilità difensive e offensive nell’era successiva a Cristiano Ronaldo.

Nonostante l’umiliazione di Braga, il Portogallo resta in testa al Gruppo A4 e gli basta evitare la sconfitta a Cardiff per assicurarsi il primo posto e un posto da testa di serie nei quarti di finale di Nations League. La pressione è tutta su Jesus, chiamato a rimettere ordine dopo una prestazione che il difensore Ruben Dias ha descritto come segnata da «peccati capitali».

Lo stesso Dias sarà assente martedì per squalifica, aumentando le incertezze in difesa per una squadra già in cerca di risposte. Interrogato sull’assenza di Ronaldo dopo la sconfitta di sabato, Jesus è stato schietto come sempre, insistendo sul fatto che la squadra debba guardare avanti anziché soffermarsi sul passato.

Per il Galles, martedì sarà l’occasione di chiudere la fase a gironi con un po’ d’orgoglio davanti al proprio pubblico. Bellamy ha elogiato il coraggio della sua squadra a Oslo nonostante la sconfitta e vorrà una prestazione che dia ai tifosi qualcosa a cui aggrapparsi prima di una primavera difficile.