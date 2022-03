Galles-Austria dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

GALLES-AUSTRIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Galles-Austria

Galles-Austria Data: 24 marzo 2022

24 marzo 2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: -

- Streaming: -

Non solo Italia-Macedonia del Nord: il primo turno degli spareggi per andare ai Mondiali in programma in Qatar a fine anno prevede anche la sfida tra il Galles e l'Austria, altre due Nazionali che hanno partecipato agli ultimi Europei ma che, come gli azzurri, dovranno sudarsi la qualificazione alla fase finale della Coppa del Mondo.

Galles-Austria si giocherà in gara unica, senza che sia prevista una partita di ritorno: chi vince approda alla finale playoff, dove sfiderà la vincente di Scozia-Ucraina, gara che è stata però posticipata a causa delle note vicende che in queste settimane stanno interessando l'Ucraina stessa.

Il Galles ha chiuso al secondo posto il proprio raggruppamento, conquistando 15 punti in 8 giornate e arrivando dietro al Belgio capolista. L'Austria è invece arrivata quarta dietro a Danimarca, Scozia e Israele, ma è stata ammessa ai playoff in quanto vincitrice del proprio girone di Nations League.

Di seguito tutte le informazioni utili su Galles-Austria: dove vedere la partita in diretta tv e in diretta streaming, oltre alle formazioni.

ORARIO GALLES-AUSTRIA

Galles-Austria, gara valida per il primo turno dei playoff di qualificazione ai Mondiali, si giocherà al Cardiff City Stadium di Cardiff, in Galles, nella serata di giovedì 24 marzo 2022. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE GALLES-AUSTRIA IN TV

Galles-Austria non sarà trasmessa in diretta tv in Italia. Nessuna emittente televisiva nazionale ha infatti acquisito i diritti della partita.

GALLES-AUSTRIA IN DIRETTA STREAMING

Galles-Austria non sarà visibile nemmeno in diretta streaming: allo stesso modo, nessuna piattaforma ha acquisito i diritti per trasmettere la partita attraverso pc, smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI GALLES-AUSTRIA

GALLES (4-4-2): Hennessey; Ampadu, Rodon, Davies, N. Williams; Roberts, Ramsey, Allen, Wilson; Bale, James. Ct. Page

AUSTRIA (4-2-3-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Seiwald, Grillitsch; Laimer, Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic. Ct. Foda