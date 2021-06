Galeone ne è convinto: "Dovesse andare via Ronaldo, Allegri non si dispererebbe"

Il mentore del tecnico della Juventus prevede il futuro del tecnico livornese nella sua seconda avventura sulla panchina della Juventus.

La Juventus-bis di Massimiliano Allegri inizia a prendere forma. Il summit di mercato della settimana scorsa ha dato ufficiosamente il 'via' alla nuova stagione con il tecnico livornese in panchina, con un ruolo ancora più centrale.

Nelle prossime settimane la rosa inizierà ad assumere la fisionomia desiderata dal nuovo (ma vecchio) allenatore, valutando caso per caso. Tra questi, anche Cristiano Ronaldo. Che ha ancora un anno di contratto, ma secondo Giovanni Galeone un suo addio non sarebbe un dispiacere enorme per Allegri.

L'ex tecnico del Pescara, mentore dell'allenatore della Juventus, ha detto la sua in un'intervista concessa a 'Tuttosport'.

“Allegri non ha problemi con Cristiano, parliamo di una giocatore di altissima categoria. Se Ronaldo resta, bene. Se dovesse andare, Max non si dispererebbe. Almeno credo”.

Galeone si è anche detto particolarmente felice per il ritorno in pista del suo 'allievo', affermando anche che Allegri aveva avuto occasioni anche di andare al Real Madrid, PSG, Arsenal o Chelsea.