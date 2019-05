Galeone e l'eredità per Allegri: "Una casa, una barca e la collezione di orologi"

La rottura con la avrà anche un premio di consolazione per Allegri che, come rivelato subito dopo la gara contro l' , ha ottenuto l'eredità del maestro Giovanni Galeone.

L'ex tecnico, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', conferma la promessa fatta e rivela cosa lascerà ad Allegri oltre alla barca.

"Cinquanta piedi, non traduca in metri per favore perché è una barca inglese, una Fairline. Ma a chi volete che interessi una barca? E anche Max, che cosa se ne fa della mia barca? Gli lascerò la casa in Sardegna perché ha splendidi ricordi, e le garantisco che la vista è magnifica. Poi la barca e anche la mia collezione di orologi che non metto più perché mi fanno venire i lividi".