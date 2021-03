Galeone rivela: "Allegri ha rifiutato PSG, Chelsea, Atletico e Arsenal"

Galeone spiega perché Allegri è ancora senza panchina: "Ha avuto problemi con la mamma, ma ora vuole tornare".

Dov'è finito Massimiliano Allegri? A quasi due anni dal suo addio alla Juventus, il tecnico livornese non ha ancora trovato una nuova panchina.

Il suo grande amico Giovanni Galeone, intervistato da 'Radio Kiss Kiss Napoli', spiega come in realtà sia stato Allegri a prendersi un periodo di pausa per problemi familiari.

"Ha detto di no prima al PSG e al Chelsea, e dopo anche ad Arsenal e Atletico Madrid. Ha avuto problemi con la mamma ma ora rientrerà ad allenare perché ha voglia di farlo".

Il peggio insomma sembra per fortuna alle spalle ed Allegri è finalmente pronto a rimettersi in gioco, a questo punto resta solo da capire dove.

Nelle scorse settimane si era parlato insistentemente di Roma, ma il suo nome è stato accostato anche al Napoli mentre alla Juventus adesso qualcuno forse lo rimpiange.