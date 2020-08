Galeone su Allegri: "Lui all'Inter? Ne sento parlare da un po'..."

Il mentore di Allegri, Galeone, non esclude un approdo del suo 'figlioccio' all'Inter: "Una sparata come quella di Conte non l'ho mai sentita".

Massimiliano Allegri sostituto di Antonio Conte. Una storia già vista, precisamente l'estate di sei anni fa quando il tecnico salentino se ne andò furibondo dalla dove era in contrasto con la società. E che potrebbe ripetersi tra qualche settimana, ma stavolta all' .

L'allenatore livornese è il primo (e probabilmente unico) candidato a diventare la nuova guida nerazzurra qualora il rapporto tra la dirigenza e Conte si rivelasse irreparabile: uomo di fiducia di Beppe Marotta che nel 2014 lo chiamò in fretta e furia per mettere una toppa sul divorzio burrascoso andato in scena nei primissimi giorni del ritiro estivo.

Tutto quello che Allegri sa lo deve agli insegnamenti di Giovanni Galeone, suo mentore ai tempi del : intervistato da 'La Stampa', il 79enne ex tecnico ha ammesso che il suo 'figlioccio' sarebbe già potuto tornare su una panchina se solo avesse accettato almeno una delle tante offerte ricevute.

"Guardi che io lo sento spesso. E lui con me ha confidenza. Proprio per questo non le sto a fare l’elenco delle squadre che ha rifiutato: per correttezza innanzitutto, ma anche per risparmiarmi un’emicrania".

Un approdo all'Inter non è da escludere a priori, soprattutto alla luce del clamoroso sfogo di Conte che ha sorpreso Galeone per tempi e modi.