Galaxy, Ibrahimovic si rilancia: "In 10 minuti ho mostrato al mondo cosa so fare"

Zlatan Ibrahimovic ha scelto di restare a Los Angeles e fissa gli obiettivi dei Galaxy: "Un risultato catastrofico, ora voglio vincere come so fare".

Uno Zlatan Ibrahimovic convinto e come sempre molto sicuro di sè, quello che è apparso davanti ai microfoni nell'MLS Media Day. Lo svedese negli ultimi mesi è sembrato a un passo dal Milan ma il rinnovo con il Los Angeles Galaxy ha chiuso ogni porta a un suo ritorno in Italia.

Trasferitosi negli Stati Uniti nel marzo scorso, Ibrahimovic in 27 partite in MLS è riuscito a collezionare 22 goal e 7 assist ma malgrado i suoi grandi numeri i Galaxy non hanno raggiunto i playoffs.

Una 'catastrofe', come lo stesso Zlatan l'ha etichettata, che lo svedese non vuole ripetere in questa stagione.

"La mia priorità era quella di rimanere ai Galaxy. Sento che ho ancora molto da offrire al club. Il modo in cui abbiamo finito la scorsa stagione non è normale per me perchè io sono abituato a vincere ovunque vada".

Lo svedese ha sottolienato più volte il mancato approdo della squadra alla post season, fissando i nuovi obiettivi per la prossima annata.

"I tifosi meritano di più. Non qualificarsi nemmeno ai playoffs è stato qualcosa di nuovo per me. Un risultato catastrofico visto che a qualificarsi erano in sei. Ora sento che la mia sfida è quella di vincere con questa squadra".

Pochi mesi di apprendistato, con il premio di 'Goal dell'anno in MLS' vinto grazie alla rete messa a segno all'esordio nel derby contro i Los Angeles FC. La dimostrazione che Ibrahimovic può ancora essere un fattore determinante.

"Il primo anno mi serviva soprattutto per vedere come stavo dopo essere stato fermo per un anno e mezzo per via di un'infortunio. In 10 minuti però sono comunque riuscito a dimostrare al mondo che cosa posso ancora fare".

Parlando di futuro, lo svedese ha ribadito come i Galaxy saranno la sua casa per i prossimi anni.