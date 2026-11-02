Galatasaray-VfB Stuttgart: i dettagli della partita

Champions League - Game Week 4 3 nov 2026 - 12:45 Rams Global Stadyumu

Il clima rovente del RAMS Park attende lo Stoccarda in grande forma

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Il Galatasaray ospita il VfB Stuttgart al Rams Global Stadyumu di Istanbul martedì 3 novembre 2026, nella fase campionato della Champions League. I due club non si sono mai affrontati prima in una competizione UEFA: sarà dunque una sfida inedita tra due squadre con ambizioni europee diverse in questa stagione.

Il Galatasaray arriva dalla vittoria per 2-1 nel derby contro il Fenerbahce, ottenuta domenica scorsa in Süper Lig. La squadra di Okan Buruk ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e il successo per 4-2 contro il Lille in Champions League la scorsa settimana ha dimostrato che può essere davvero pericolosa in attacco anche a questo livello.

I campioni di Turchia occupano il 23° posto nella classifica di Champions League. Conquistare punti in questa partita non è soltanto auspicabile: è quasi indispensabile per evitare di finire tra le squadre eliminate e passare il turno.

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Lo Stoccarda, allenato da Sebastian Hoeness, si presenta in una situazione diversa. Sesto nella classifica di Champions League, il club tedesco sta attraversando un ottimo momento in Europa e ha un margine che gli permette di affrontare la sfida con fiducia, anziché con l’urgenza di fare risultato.

Lo Stoccarda ha pareggiato 1-1 contro l’Atletico Madrid nella sua più recente partita di Champions League e, prima ancora, ha battuto 3-0 lo Slovan Bratislava, dimostrando di saper affrontare sia avversari di alto livello sia partite da vincere a tutti i costi. Il suo rendimento in Bundesliga è stato altalenante, ma in Europa la squadra si è mostrata equilibrata ed efficace.

Il Rams Park, con una capienza di oltre 53.000 spettatori e un’atmosfera tra le più intense del calcio europeo, farà da cornice a questa sfida. Lo Stoccarda dovrà dare il massimo per portare via punti da Istanbul.

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