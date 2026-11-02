Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Champions League
team-logoGalatasaray
Rams Global Stadyumu
team-logoVfB Stoccarda
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
Con il contributo di

Galatasaray-Stoccarda, anteprima di Champions League: la potenza offensiva delle due squadre nei rispettivi campionati arriva nella bolgia del RAMS Park

Galatasaray vs VfB Stoccarda
Champions League
Galatasaray
VfB Stoccarda

Reduce da un travolgente 4-0 in trasferta contro il Konyaspor, il Galatasaray, capolista del campionato turco, ospita un VfB Stuttgart senza timori e galvanizzato da un entusiasmante 4-2 sul Bayer Leverkusen.

Galatasaray-VfB Stuttgart: i dettagli della partita

crest
Champions League - Game Week 4
Rams Global Stadyumu

Il clima rovente del RAMS Park attende lo Stoccarda in grande forma

Galatasaray SK v Fenerbahce SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images

Il Galatasaray ospita il VfB Stuttgart al Rams Global Stadyumu di Istanbul martedì 3 novembre 2026, nella fase campionato della Champions League. I due club non si sono mai affrontati prima in una competizione UEFA: sarà dunque una sfida inedita tra due squadre con ambizioni europee diverse in questa stagione.

Il Galatasaray arriva dalla vittoria per 2-1 nel derby contro il Fenerbahce, ottenuta domenica scorsa in Süper Lig. La squadra di Okan Buruk ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e il successo per 4-2 contro il Lille in Champions League la scorsa settimana ha dimostrato che può essere davvero pericolosa in attacco anche a questo livello.

I campioni di Turchia occupano il 23° posto nella classifica di Champions League. Conquistare punti in questa partita non è soltanto auspicabile: è quasi indispensabile per evitare di finire tra le squadre eliminate e passare il turno.

SC Paderborn 07 v VfB Stuttgart - DFB Cup 2026/27Getty Images

Lo Stoccarda, allenato da Sebastian Hoeness, si presenta in una situazione diversa. Sesto nella classifica di Champions League, il club tedesco sta attraversando un ottimo momento in Europa e ha un margine che gli permette di affrontare la sfida con fiducia, anziché con l’urgenza di fare risultato.

Lo Stoccarda ha pareggiato 1-1 contro l’Atletico Madrid nella sua più recente partita di Champions League e, prima ancora, ha battuto 3-0 lo Slovan Bratislava, dimostrando di saper affrontare sia avversari di alto livello sia partite da vincere a tutti i costi. Il suo rendimento in Bundesliga è stato altalenante, ma in Europa la squadra si è mostrata equilibrata ed efficace.

Il Rams Park, con una capienza di oltre 53.000 spettatori e un’atmosfera tra le più intense del calcio europeo, farà da cornice a questa sfida. Lo Stoccarda dovrà dare il massimo per portare via punti da Istanbul.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Galatasaray - VfB Stoccarda

4-2-3-1
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Formazione
VfB Stoccarda crest
VfB Stoccarda
VFB
4-2-3-1
U. CakirU. CakirD. SanchezD. SanchezR. SallaiR. SallaiA. BardakciA. BardakciI. JakobsI. JakobsA. BatrakovA. BatrakovY. AkgunY. AkgunGabriel SaraGabriel SaraL. TorreiraL. TorreiraB. YilmazB. YilmazV. OsimhenV. OsimhenD. SeimenD. SeimenM. MittelstaedtM. MittelstaedtR. HendriksR. HendriksA. Al DakhilA. Al DakhilJ. ChabotJ. ChabotG. ProemelG. ProemelB. El KhannoussB. El KhannoussC. FuehrichC. FuehrichJ. LewelingJ. LewelingF. JeltschF. JeltschD. UndavD. Undav
VfB Stoccarda crest
VfB Stoccarda
VFB
4-2-3-1
Galatasaray

Formazione titolare

VfB Stoccarda

Allenatore

  • O. Buruk
  • S. Hoeness

Stato di forma

GAL

GAL - Forma

BAR
S1-4
GEN
V0-1
LIL
V2-4
FB
V2-1
KSP
V0-4
Gol segnato (subito)
12/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
VFB

VFB - Forma

HSV
S1-0
ATM
D1-1
BMG
S2-3
SCP
V0-1
B04
V2-4
Gol segnato (subito)
8/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Precedenti

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
321072+57
D
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
8
BarcellonaBarcellonaBAR
3201116+56
S
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
S
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
14
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
3120105+55
D
D
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
S
D
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
D
V
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
S
V
D
18
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
S
V
S
20
InterInterINT
310256-13
V
S
S
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
S
S
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
S
S
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
S
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
S
V
S
27
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
S
V
S
29
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
29
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
35
LilleLilleLIL
3003410-60
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google