Galatasaray, parla il vicepresidente: "Con i bonus Zaniolo può diventare l'acquisto più costoso di sempre"

Durante un'intervista, Erden Timur ha svelato i bonus nell'accordo tra Roma e Galatasaray per Zaniolo:clausole legate anche alla nazionale.

Si continua a parlare del passaggio di Zaniolo al Galatasaray. La querelle di mercato che ha infiammato la sessione invernale, non smette di creare dibattiti, soprattutto in Turchia.

Nel corso di un'intervista alla rete turca Tv100, il vicepresidente del club giallorosso Erden Timur, ha parlato dei bonus inseriti nel contratto, bonus che potrebbero far diventare Zaniolo il giocatore più costoso nella storia del club.

Il record per ora spetta a Mario Jardel, acquistato dal Galatasaray nel 2000 per 17 milioni di euro. Una cifra spaventosa per l'epoca, che ora potrebbe essere superata.

Zaniolo è infatti stato pagato 15 milioni, ma la cifra può decollare. Il presidente dei turchi chiarisce:

" L’abbiamo preso l’ultima notte. Con un contratto di 5 anni. L’abbiamo comprato per 15 milioni di euro, metà del prezzo di vendita, con la prima rata da pagare il prossimo novembre".

Le prestazioni di Zaniolo insomma, potrebbero da un lato fare la fortuna del Galatasaray, dall'altra può far lievitare il prezzo dell'ala del 1999.

Ci sono bonus legati alle coppe europee: 526.000 euro se il Galatasaray arriva agli ottavi di Champions, un milione se raggiunge i quarti. Se centra la semifinale sono 1.6 milioni, 3 se lo fa per due volte e un milione e mezzo se vince il torneo giocando almeno la metà delle partite. Discorso diverso per l'Europa League: solo in caso di vittoria la Roma incasserà un milione e mezzo.

789.000 euro arriveranno invece se Zaniolo vincerà la coppa di Turchia con il Galatasaray.

Non solo però: ci sono bonus legati anche alla nazionale. La Roma riceverà 526.000 euro se Zaniolo giocherà almeno la metà delle partite di qualificazione a Euro 2024. Stessa cifrà se l'Italia arriverà in semifinale, ovviamente con Zaniolo in campo, un milione se arriverà in finale.

Infine, c'è un bonus ben più prestigioso, che si attiverebbe se Zaniolo vincesse il pallone d'oro: cifra però non quantificata dal vicepresidente Timur.