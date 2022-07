Galatasaray-Fiorentina dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Amichevole di lusso per la Fiorentina, che sfida i turchi del Galatasaray: le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Amichevole di lusso per la Fiorentina, che sfida il primo avversario di alto livello del proprio precampionato, fin qui caratterizzato da sfide contro formazioni di categorie inferiori: gli uomini di Vincenzo Italiano se la vedono con i turchi del Galatasaray nel proprio percorso di avvicinamento all'inizio del prossimo campionato.

Fino a questo momento la Fiorentina si è imposta in maniera agevole su tutti gli avversari affrontati: i viola hanno superato in sequenza il Real Vicenza, il Trento e infine la Triestina, sempre imponendosi di goleada.

Il Galatasaray è allenato da una vecchia conoscenza della Serie A: Okan Buruk, ex giocatore dell'Inter ai tempi di Hector Cuper, ufficializzato nelle scorse settimane dalla dirigenza del club di Istanbul al posto dello spagnolo Domenec Torrent.

Qui troverete tutte le informazioni utili su Galatasaray-Fiorentina: dove vedere la partita in diretta tv e streaming e le formazioni.

Galatasaray-Fiorentina è in programma nel tardo pomeriggio di domenica 31 luglio 2022, con calcio d'inizio alle ore 18.00. L'amichevole si disputerà al Das.Goldberg-Stadion di Grödig, in Austria.

Galatasaray-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv da DAZN, che metterà a disposizione la partita per gli abbonati. Per i possessori di una smart tv basterà scaricare l'app della piattaforma, per tutti gli altri servirà un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Galatasaray-Fiorentina sarà trasmessa anche in diretta streaming, sempre grazie a DAZN e sempre per gli abbonati: in questo caso la sfida sarà visibile su dispositivi mobili come cellulare, pc o tablet.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Nico Gonzalez, Jovic, Ikoné.