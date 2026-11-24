Galatasaray-Aston Villa: anteprima della partita di Champions League

Champions League - Game Week 5 24 nov 2026 - 12:45 Rams Global Stadyumu

L'Aston Villa va a Istanbul martedì per affrontare il Galatasaray al Rams Global Stadyumu in una partita della fase campionato di Champions League. Il calcio d'inizio è alle 13:45 EST e alle 17:45 GMT.

Il Galatasaray è un test impegnativo per un Villa in difficoltà

I campioni di Turchia arrivano in ottima forma. La squadra di Okan Buruk ha battuto il Samsunspor 2-1 sabato e ha vinto tutte le ultime cinque partite in tutte le competizioni, compreso il successo per 2-0 sul VfB Stuttgart in Champions League. In campionato ha ottenuto sei vittorie consecutive. Resta però al 18° posto nella fase campionato della Champions League, pur trovandosi a soli tre punti dall'Aston Villa, sesto. Con Victor Osimhen e Rafa Leao indisponibili per infortunio, il giocatore da tenere d'occhio sarà Aleksey Batrakov. In questa stagione ha segnato quattro gol in Champions League, tre dei quali al RAMS Park.

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Il Villa attraversa un periodo difficile

Il Villa arriva con meno slancio. La squadra di Unai Emery ha pareggiato 0-0 con il Sunderland sabato ed è decima in Premier League, mentre la sconfitta per 3-0 contro il Barcellona all'inizio del mese l'ha costretta a recuperare terreno in Europa. Nel complesso, la squadra di Emery non vince da cinque partite. Dovrà però ritrovare la via del gol, dopo essere rimasta a secco in tre delle ultime cinque gare in tutte le competizioni.

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Statistiche principali e infortuni

Rafael Leao, Victor Osimhen e Roland Sallai sono tutti indisponibili per infortunio nel Galatasaray.

Il Galatasaray ha segnato il primo gol in tutte e quattro le partite disputate finora nella fase campionato della Champions League.

Le ultime dieci partite dell'Aston Villa in Champions League hanno fatto registrare una media di 4,1 gol a gara.

Le squadre inglesi non hanno vinto in nove delle ultime 10 trasferte sul campo del Galatasaray (6 sconfitte, 3 pareggi).

Probabili formazioni

Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Singo, Sanchez, Bardakci, Elmali; Torreira, Lemina; Akgun, Batrakov, Yilmaz; Gul.

Villa (4-2-3-1): Suzuki; Bogarde, Harwood-Bellis, Pau Torres, Maatsen; Kamara, Joao Gomes; McGinn, Buendia, Manzambi; Jackson.

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