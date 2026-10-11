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Galatasaray-Barcellona, anteprima della sfida di UEFA Champions League: tutto quello che c’è da sapere

Galatasaray vs Barcellona
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Barcellona

L’anteprima completa di Galatasaray-Barcellona in Champions League: analizziamo gli ultimi risultati nei rispettivi campionati, lo stato di forma delle squadre e i temi principali in vista della sfida della seconda giornata, in programma martedì sera al RAMS Park di Istanbul.

Galatasaray-Barcellona: dettagli della partita

crest
Champions League - Game Week 2
Rams Global Stadyumu

Galatasaray e FC Barcelona scenderanno in campo il 13 ottobre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Il Galatasaray ospita i giganti catalani a Istanbul

Il Galatasaray torna a giocare in casa, all'Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park, dove ospiterà gli spagnoli dell'FC Barcelona nella seconda giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27. Spinta dal calore del proprio pubblico, la squadra di Okan Buruk punta a sfruttare il rendimento nelle competizioni nazionali per ottenere una vittoria di prestigio in Europa. Per il Barcellona di Hansi Flick, la trasferta in Turchia dopo un'altra prestazione dominante in patria è un'occasione per consolidare la propria posizione nella classifica di Champions League.

Galatasaray SK v Kasimpasa SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images

Il Galatasaray supera il Kasımpaşa con un finale emozionante

Il Galatasaray arriva alla sfida di martedì sera con il morale alto dopo la vittoria casalinga per 3-1 sul Kasımpaşa in Süper Lig il 9 ottobre. Il difensore Abdülkerim Bardakcı ha sbloccato il risultato nel primo tempo, prima che Barış Alper Yılmaz e Mario Lemina segnassero nei minuti finali, assicurando alla squadra i tre punti. Con un attacco dinamico che comprende Victor Osimhen, Rafael Leão, Leroy Sané e Gabriel Sara, il Galatasaray porta in Europa un notevole potenziale offensivo.

FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Gordon e Jesus trascinano il Barcellona alla vittoria sul Getafe

L'FC Barcelona si presenta a Istanbul con un percorso perfetto nelle competizioni nazionali, dopo aver battuto il Getafe per 3-0 senza subire goal allo Spotify Camp Nou il 10 ottobre. Le reti iniziali di Anthony Gordon (2') e Gabriel Jesus (30') hanno indirizzato la partita, prima che il difensore Jules Koundé chiudesse i conti nel secondo tempo. Con Lamine Yamal a dare creatività alla squadra insieme a Dani Olmo, Gavi e Pedri a centrocampo, il Barça punta a mantenere alta l'intensità del pressing anche in trasferta.

La sfida al RAMS Park

Sul piano tattico, la partita di martedì propone un interessante confronto tra le rapide transizioni del Galatasaray e il fluido gioco di possesso del Barcellona. Il Galatasaray cercherà di sfruttare Rafael Leão e Barış Alper Yılmaz sulle fasce, affidandosi a Gabriel Sara e Mario Lemina per ostacolare la costruzione del Barça. Il Barcellona, invece, proverà a controllare il ritmo attraverso Eric García, Xavi Espart e Lamine Yamal per penetrare nella difesa centrale del Galatasaray. Con punti importanti per la fase campionato della Champions League in palio, la sfida di martedì promette grande intensità a Istanbul.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Galatasaray - Barcellona

4-2-3-1
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Formazione
Barcellona crest
Barcellona
BAR
4-3-3
U. CakirU. CakirD. SanchezD. SanchezE. ElmaliE. ElmaliI. JakobsI. JakobsR. SallaiR. SallaiY. AkgunY. AkgunL. SaneL. SaneGabriel SaraGabriel SaraA. BatrakovA. BatrakovL. TorreiraL. TorreiraB. YilmazB. YilmazJ. GarciaJ. GarciaP. CubarsiP. CubarsiJ. KoundeJ. KoundeG. MartinG. MartinJ. CanceloJ. CanceloD. OlmoD. OlmoRodriRodriPedriPedriK. AdeyemiK. AdeyemiG. JesusG. JesusL. YamalL. Yamal
Barcellona crest
Barcellona
BAR
4-2-3-1
Galatasaray

Formazione titolare

Barcellona

Allenatore

  • O. Buruk
  • H. Flick

Okan Buruk non ha confermato una probabile formazione del Galatasaray in vista della partita e, al momento, il club non ha fornito aggiornamenti su infortuni o squalifiche. Ulteriori notizie sulla squadra sono attese in prossimità del calcio d'inizio.

Anche per il Barcellona Hansi Flick non ha comunicato un undici probabile e non è stato reso disponibile alcun elenco ufficiale di infortunati o squalificati. Jules Kounde è in corsa per una maglia da titolare dopo aver perso il posto a favore di Eric Garcia, mentre il ruolo più limitato di Alejandro Balde sotto la guida di Flick in questa stagione aggiunge ulteriori incognite all'assetto difensivo. Seguiranno aggiornamenti con l'avvicinarsi della partita.

Stato di forma

GAL

GAL - Forma

SCP
S3-1
KOB
V1-0
TRS
S4-0
PEN
D3-3
KAS
V3-1
Gol segnato (subito)
8/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
BAR

BAR - Forma

FEY
V5-1
LEV
V2-4
SAN
V7-2
SEV
V1-3
GET
V3-0
Gol segnato (subito)
22/6
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Galatasaray arriva a questa partita dopo aver faticato a trovare continuità. Nelle ultime cinque gare la squadra di Buruk ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte, segnando otto goal e subendone undici. L'ultima partita si è conclusa con un 3-3 contro il Pendikspor, mentre la sconfitta per 4-0 contro il Trabzonspor in Süper Lig mostra quanto la squadra possa essere vulnerabile in difesa. Il 3-1 subito contro lo Sporting CP in Champions League il mese scorso accresce le preoccupazioni in vista degli impegni europei.

Il recente rendimento del Barcellona è nettamente diverso. La squadra di Flick ha vinto tutte le ultime cinque partite, segnando ben 24 goal e subendone soltanto nove. Il 7-2 contro il Racing Santander e il 5-1 sul Feyenoord in Champions League testimoniano l'ottimo livello raggiunto dall'attacco. Il Barcellona non ha perso punti dalla sosta per le nazionali e arriva a Istanbul con grande slancio.

Precedenti

Testa a testa

GalatasarayPareggioBarcellona
0
1
4
Europa League
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
Barcellona badge
Barcellona
BAR
2
FIN
Europa League
Barcellona badge
Barcellona
BAR
0
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
FIN
Champions League
Barcellona badge
Barcellona
BAR
3
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
FIN
Champions League
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Barcellona badge
Barcellona
BAR
2
FIN
Champions League
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Barcellona badge
Barcellona
BAR
1
FIN
2Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo confronto tra i due club risale all'Europa League 2022, quando il Barcellona si impose per 1-2 a Istanbul, prima che lo 0-0 al Camp Nou ne assicurasse la qualificazione. I precedenti più lontani risalgono alla fase a gironi della Champions League 2002-03, nella quale il Barcellona vinse entrambe le partite. Nei cinque incontri registrati, il Barcellona non ha mai perso contro il Galatasaray e, secondo questi dati, la squadra turca non è ancora riuscita a batterlo in nessuna competizione.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSVPSVPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
S
22
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale

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