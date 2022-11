Gakpo non si ferma più: si sblocca subito ai Mondiali, 15 goal e 18 assist in stagione

L'attaccante del PSV subito in rete con l'Olanda ai Mondiali. Sale a 15 goal e 18 assist in stagione: nei Top-5 è davanti ad Haaland, Messi e Neymar.

Una macchina da goal. Inarrestabile. Cody Gakpo si conferma un cecchino in occasione della gara d'esordio dell'Olanda ai Mondiali in Qatar. L'attaccante classe 1999 del PSV ha sbloccato la sfida contro il Senegal con un colpo di testa, anticipando Mendy in uscita sul cross di De Jong e aprendo la strada al successo dei 'Tulipani' per 2-0 con il goal di Klaassen a chiudere i conti nel recupero.

Un colpo che non rappresenta un 'habitué' per il 23enne. Come riferisce Opta, con il goal di testa ai Mondiali, Gakpo eguaglia il numero di reti con questo fondamentale in Eredivisie in 106 match.

1 - Cody Gakpo ha segnato lo stesso numero di gol di testa ai Mondiali (1) rispetto a quelli realizzati con questo fondamentale in Eredivisie (1 in 106 match). Tempismo.#SenegalOlanda #FIFAWorldCup pic.twitter.com/IGjUKrlAGU — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) November 21, 2022

Il calciatore nato ad Endhoven e di origini togolesi continua a segnare a raffica. Con quello contro il Senegal, Gakpo è salito a quota 15 goal e 18 assist in questa stagione. Il classe '99 detiene il primato nei Top 5 campionati europei con 13 goal e 17 assist: ha fatto meglio di Haaland, a quota 27, Neymar e Messi, a 26 nel computo totale tra reti e assist con il club.

L'ennesima rete del 23enne, il più giovane a segnare per i 'Tulipani' ai Mondiali dai tempi di Memphis Depay il 23 giugno 2014 contro il Cile (20 anni, 130 giorni), arrivata al primo tiro in porta dell'Olanda nel corso del match

L'esterno d'attacco del PSV ha raggiunto, infatti, la 'doppia doppia', ovvero la doppia cifra sia per quanto riguarda le reti realizzate che i servizi vincenti, ad inizio ottobre e continua a collezionare goal e assist con una regolarità incredibile.

Una rete tira l'altra, così come gli assist, sia col club che in nazionale. A settembre erano già arrivati una rete e un assist con la maglia dell'Olanda, in Nations League, rispettivamente contro Polonia e Belgio.

Due firme d'autore in una prima parte di stagione in cui Cody Gakpo è stato per larghi tratti inarrestabile per gli avversari. Da agosto scorso alla pausa, il classe '99 ha realizzato ben 13 goal e 17 assist con la maglia del PSV Eindhoven tra Eredivisie, preliminari di Champions League, fase a gironi di Conference League e la Supercoppa d'Olanda.

Un rendimento incredibile, che conferma quanto già visto nella passata stagione, chiusa con lo 'score' di 21 goal e 15 assist tra tutte le competizioni.

A favorire la maturazione dal punto di vista realizzativo di Gakpo è stata senza dubbio anche la supervisione di Ruud Van Nistelrooy, uno che di goal se ne intende. Sotto la guida dell'ex centravanti del Manchester United e oggi allenatore del PSV, il 23enne sta trovando la continuità necessaria per la definitiva consacrazione.

Ora la rete ai Mondiali, un palcoscenico da sogno per prendersi ancora la scena e mettere in risalto il talento cristallino del ragazzo di Eindhoven.