Gaia e l'ucraina Kateryna Pavlenko: chi ha cantato prima di Juventus-Inter

La Lega Serie A ha approfittato della sfida in mondovisione tra Juventus e Inter per lanciare un nuovo messaggio di pace. Prima del fischio d'inizio del big match, valido per la 31esima giornata di campionato, la cantante italo-brasiliana Gaia Gozzi e la collega ucraina Kateryna Pavlenko, leader del gruppo Go_A, hanno interpretato sul terreno di gioco dell'Allianz Stadium di Torino 'Imagine' di John Lennon.

Un momento di grande commozione grazie alle due artiste, che si sono esibite di fronte alle due squadre e agli spettatori presenti nell'impianto torinese.

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha ringraziato le due società per aver accolto favorevolmente la proposta:

“Ringrazio le Società per quanto hanno fatto e stanno facendo per il popolo ucraino e per promuovere la pace. E grazie alla Juventus e all’Inter per aver accolto la proposta della Lega per domenica sera. Ho pensato alla canzone ‘Imagine’ perché è un testo universale, di speranza, che oggi viene insegnato anche nelle scuole per far avvicinare i bambini ai valori della pace, della fratellanza e della tolleranza. La musica arriva dove altre forme d’arte non riescono ad arrivare: speriamo che questo messaggio di pace giunga in tutto il mondo, ricordando così anche i principi fondamentali dello sport”.

Il numero uno ha poi inviato un messaggio anche alle due cantanti e al Comune di Milano:

"Voglio ringraziare le due artiste, Gaia e Kateryna, per aver accettato con entusiasmo il nostro invito. Kateryna arriverà direttamente dall’Ucraina e speriamo possa restare in Italia un po’ di tempo, anche grazie all’ospitalità offerta dal Comune di Milano, per cui siamo grati al Sindaco Sala e all’Assessore Sacchi".

CHI SONO GAIA GOZZI E KATERYNA PAVLENKO

Gaia Gozzi, in arte solo Gaia, è una delle giovani artiste italiane in ascesa nel mondo delle musica. Di origini brasiliane, la cantautrice ha partecipato a X Factor nel 2016 e si è aggiudicata la 19esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ha partecipato all'edizione 2021 di Sanremo, nella categoria big, classificandosi in 19esima posizione.

Kateryna Pavlenko è una stella della musica ucraina. Conosciuta anche come Monokate, pseudonimo con cui firma i brani da solista, ha portato negli ultimi anni la musica ucraina in giro per l'Europa e per il mondo.

La 34enne ha partecipato con il brano Shum insieme al suo gruppo, i Go_A, all'Eurovision Song Contest 2021, vinto dai Maneskin a Rotterdam.

Laureata nel 2013 all’Università nazionale di Arti e Cultura a Kiev, fa parte dal 2012 della banda Go_A e proviene da una famiglia di musicisti: la madre cantava ed il nonno suonava la fisarmonica.

Come confermato dal presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, Kateryna è ospite del Comune di Milano e del Sindaco Sala. In occasione della sua permanenza in Italia, la Pavlenko è stata invitata a esibirsi con Gaia all'Allianz Stadium, in una performance che ha lasciato tutti a bocca aperta.