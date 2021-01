La piccola gaffe social del Parma: viene annunciato Liverani in panchina

Il Parma, nello svelare la formazione che avrebbe sfidato la Lazio, ha annunciato Liverani in panchina. L’errore è stato poi prontamente corretto.

Reduce da quattro sconfitte consecutive e attualmente terzultimo in classifica in virtù dei soli 12 punti messi in cascina in 16 turni di campionato, il ha deciso di ripartire da un tecnico che tanto bene ha fatto nelle ultime annate proprio sulla panchina dei ducali: Roberto D’Aversa.

L’allenatore, protagonista della straordinaria cavalcata iniziata in Lega Pro e culminata con l’undicesimo posto della scorsa stagione in A, farà il suo esordio quest’oggi in questo campionato nella sfida del diciassettesimo turno contro la , ma proprio la sua ‘nuova’ prima in gialloblù è stata accompagnata da una piccola gaffe.

Nell’annunciare l’undici ufficiale che sfiderà i biancocelesti attraverso il proprio profilo Twitter, la società crociata si è lasciato scappare un errore. Nella grafica preparata infatti, appariva ancora il nome di Fabio Liverani, ovvero il tecnico sollevato dal proprio incarico lo scorso 7 gennaio.

Una piccola svista che non è scappata all’occhio attento di molti, ma puntuale è arrivata la correzione. Pochi minuti dopo infatti, il Parma ha proposto una nuova grafica nella quale questa volta, alla voce allenatore, risultava correttamente il nome di D’Aversa.