Gaffe social dopo PSG-Real Madrid, Areola: “Mi scuso con chi si è offeso”

La foto social di Areola con Mbappé dopo la pesante sconfitta del Real Madrid contro il PSG ha scatenato polemiche tra i tifosi dei Blancos.

Al termine della disastrosa disfatta del contro il , arriva la gaffe social di Alphonse Areola: la foto del portiere francese delle merengues con Kylian Mbappé, mentre festeggia l’impresa parigina, non è stata gradita dai tifosi del Real.

Alphonse Areola è un ragazzo che, pur non vantando moltissime presenze, è dotato di una grande esperienza internazionale, maturata proprio con il PSG e con la nazionale francese, con la quale nel 2018 si è laureato campione del mondo. Un’esperienza che gli ha permesso di capire immediatamente la reazione dei suoi nuovi tifosi e, per questo, le sue scuse social non sono tardate ad arrivare attraverso un post pubblicato su Instagram.

Ciò che aveva indispettito i tifosi blancos è stata la storia di Areola, che in estate è arrivato a Madrid in prestito dal PSG, e quella foto sembrava essere un segno della mancanza di spirito di appartenenza al Real. Ma il portiere classe ’93 ha voluto chiarire che il sorriso catturato da quell’istantanea era dovuto all’incontro con il suo grande amico Kylian Mbappé e che il suo impegno è tutto con il Real.