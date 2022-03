Gaffe social di Sanchez: post con 'Fino alla fine', slogan della Juventus

La corsa dell'Inter in Champions League si è arrestata agli ottavi di finale nonostante la vittoria di prestigio ottenuta ad Anfield contro il Liverpool.

Lo 0-1 targato Lautaro Martinez, tuttavia, non è bastato per sovvertire la sconfitta per 2-0 patita in quel di San Siro, risultata decisiva ai fini dell'approdo dei Reds ai quarti di finale.

Dopo il vantaggio interista, maturato con ancora trenta minuti da giocare, le ambizioni di rimonta della truppa guidata da Simone Inzaghi sono state immediatamente ridimensionate dall'espulsione di Alexis Sanchez: il cileno, infatti, ha rimediato il primo giallo nella prima frazione a causa del duro intervento ai danni di Thiago Alcantara. Poi, nella ripresa, è arrivata anche la seconda sanzione per il fallo su Fabinho. Intervento scomposto che ha chiuso anzitempo la partita del numero 7 nerazzurro. Morale: Inter in 10 per l'ultimo segmento di gara e addio a qualsiasi velleità di riaprire lo spiraglio qualificazione.

Instagram

Due giorni dopo la notte di Liverpool che ha sancito la fine della spedizione europea interista, Sanchez ha pubblicato un post motivazionale sul proprio profilo Instagram, condito nella sua chiosa da una 'gaffe' che non è passata inosservata:

"Nella vita si vince e si perde. Ma non devi mai rinunciare a quello che ami. Fino alla fine".

Quel 'Fino alla fine', infatti, ricorda il celebre slogan della Juventus.