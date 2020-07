Gaffe Ribery, chiede il rosso di Gabriel per tripla sanzione: l'arbitro lo ammonisce

Ribery ammonito dall'arbitro di Lecce-Fiorentina per aver chiesto il rosso diretto di Gabriel, che va invece punito con il solo giallo.

Un cartellino giallo ricevuto per aver chiesto un cartellino rosso che da regolamento non esiste più: questa la gaffe di Franck Ribery durante il primo tempo di -. L'ex campione del è stato ammonito dal direttore di gara per le proteste.

Siamo sul risultato di 1-0 per la formazione viola e la verticalizzazione dello stesso Ribery apre il corridoio a Ghezzal, che viene steso in area dal portiere Gabriel. L'arbitro non ha dubbi nell'assegnare il calcio di rigore e l'ammonizione del portiere brasiliano: Ribery chiede però il rosso diretto appellandosi a una tripla sanzione che da regolamento non esiste più.

La nuova regola parla infatti di espulsione soltanto in caso di intervento violento o condotta antisportiva (ad esempio un fallo di mani sulla linea): in questo caso c'era invece la possibilità da parte del portiere di intervenire sul pallone, dunque è giusta la decisione dell'arbitro. Una particolare gaffe per lo stesso Ribery, che invece faceva chiaramente riferimento al vecchio regolamento durante le sue accese proteste.