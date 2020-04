Gabrielsen ricorda: "Haaland era un ragazzo basso, ridevamo di lui"

Ering Braut Haaland è un 'bestione' di quasi 2 metri, con un peso di quasi 90 kg, eppure c'è stato un tempo in cui l'attaccante norvegese del momento era un ragazzo baso ed esile. Lo rivela un suo ex compagno di squadra al Molde, Ruben Gabrielsen.

L'attuale difensore del , in un'intervista a 'Get French Football News', svela dei primi tempi di Haaland al Molde e racconta l'incredibile trasformazione che lo ha visto cambiare rapidamente.

" Era un ragazzo basso, piccolo. A dire la verità, non era molto bravo . Addirittura ridevamo di lui, c'è stata una settimana in cui non ha fatto nemmeno un goal in allenamento, nelle partitelle. Noi ridevamo di lui. Poi arrivò la partita ed il mister lo schierò titolare. Dopo cinquanta minuti aveva già segnato quattro goal..."

Nessuno tra i compagni di squadra credeva in Haaland, poi però il cambiamento drastico.

"Dopo di ciò, si infortunò e non lo vedemmo per molto tempo. Tornò poi in squadra ed era enorme. Era totalmente diverso, era un 'animale'. Da quel momento in poi in allenamento ha cominciato a segnare a ripetizione. E adesso io rido quando lo vedo in prendere in giro le difese avversarie, perché ricordo quando al loro posto c'ero io".