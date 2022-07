Gabriel saluta l'Italia: ufficiale il suo passaggio al Coritiba

🇳🇬 Seja bem-vindo, Gabriel Vasconcellos!!!



O goleiro é o primeiro reforço do Coxa nessa janela de transferências. 🤩💚



Contrato com o goleiro, ex Lecce-ITA é em definitivo até o final de 2026.



Confira a matéria completa 👇https://t.co/VqxpAeniJX pic.twitter.com/s4RyYwmgCa