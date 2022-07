Gabriel Jesus, presto e bene: al debutto con l'Arsenal segna dopo 90 secondi

Entrato nell'intervallo dell'amichevole col Norimberga, Gabriel Jesus ha impiegato un minuto e mezzo per segnare. E poi ha trovato anche la doppietta.

Il suo entusiasmo per l'inizio della nuova avventura con l'Arsenal era trasparso già nell'intervista esclusiva rilasciata giovedì a GOAL. Bene: Gabriel Jesus ha pensato di dare un seguito pratico e concreto alle proprie intenzioni di lasciare un segno tangibile nella storia dei Gunners. In amichevole, ok. Ma in un contesto da predestinato.

Contro il Norimberga, gara in cui l'Arsenal si è imposto con un pirotecnico 5-3, il protagonista è stato proprio Gabriel Jesus. L'ex attaccante del Manchester City ha trascorso il primo tempo in panchina, giusto per abituarsi in maniera progressiva al nuovo stile di gioco e ai nuovi compagni. E i tedeschi sono andati all'intervallo avanti per 2-0. Ma nella ripresa la musica è cambiata.

Tra prima e seconda frazione, Arteta ha deciso di dare fiducia al nuovo arrivato. E Gabriel Jesus non ha tradito. Impiegando appena un minuto e mezzo, una novantina scarsa di secondi, per andare a segno: partenza da destra, scambio di prima intenzione con Nketiah e destro ravvicinato sotto la traversa. Parafrasando Bruno Pizzul: tutto molto bello. E rapido.

🇧🇷 GABRIEL JESUS! 🇧🇷



Barely 9️⃣0️⃣ seconds into his Arsenal debut, GJ9 is on the scoresheet! 👊



⚫️ 2-1 🔴 (47) pic.twitter.com/5VwYk7n20J — Arsenal (@Arsenal) July 8, 2022

Ma Gabriel Jesus non si è fermato qui. E a un quarto d'ora dalla fine, sul risultato di 4-3 a favore dell'Arsenal, ha deciso di chiudere personalmente i conti realizzando la cinquina e la propria doppietta personale. E, di fatto, chiudendo definitivamente un'amichevole piena di emozioni.

A sorridere è anche l'Arsenal, che per strappare Gabriel Jesus al Manchester City ha dovuto sborsare una cifra non indifferente: 45 milioni di sterline, ovvero circa 52 milioni di euro. La società gli ha consegnato sulle spalle la maglia numero 9, con una missione chiara: segnare il più possibile. Il brasiliano ha deciso di accontentarla già alla prima uscita.