Gabon bloccato in aeroporto, furia Aubameyang: "Vogliamo che l'Africa cresca"

Il giocatore dell'Arsenal è stato fermato insieme ai compagni di nazionale del Gabon nell'aeroporto di Banjul la sera prima della sfida con il Gambia.

Una disavventura documentata via social e un appello alle autorità: Pierre-Emerick Aubameyang è stato costretto a passare la notte in aeroporto insieme ai compagni di nazionale del Gabon proprio la sera che precede la sfida di qualificazione alla Coppa d'Africa contro il Gambia.

Il giocatore dell' ha raccontato via social la particolare nottata vissuta all'aeroporto di Banjul, la capitale del Gambia, dove il suo Gabon scenderà in campo oggi pomeriggio. Le autorità hanno infatti bloccato la squadra a causa dei controlli per il coronavirus nonostante avessero già fornito i risultati dei tamponi agli ufficiali dell'immigrazione.

Arrivati alle 23:30 locali, i giocatori del Gabon hanno passato tutta la notte in aeroporto cercando di dormire per terra sopra le proprie valigie: soltanto alle 6 del mattino successivo è stato permesso alla squadra di accedere in Gambia, appena 10 ore prima del fischio d'inizio.

Ça nous démotivera pas mais ils faut que les gens sachent et surtout que la @CAF_Online prennent ces responsabilité.

2020 et on veut que l’Afrique grandissent ce n’est pas comme ça qu’on va y arriver!!! https://t.co/7qCeYNaBmJ — Aubameyang P-E (@Aubameyang7) November 16, 2020

Dopo qualche post ironico Aubameyang si è rivolto però con toni pesanti alla federazione e alle autorità: