Gabigol pronto a lasciare l'Inter definitivamente: Flamengo in Italia

18 milioni per la cessione al Flamengo, più una percentuale sulla rivendita: accordo con l'Inter a breve.

Non solo la cessione di Politano, non solo l'acquisto di Eriksen. Giornata essenziale in chiave calciomercato per l' di Conte, che 24 ore dopo il deludente e polemico pareggio interno contro il si appresta ad ufficializzare addii e nuovi arrivi. Con accelerata anche su Gabigol.

Oggi sarà un giorno decisivo per l'addio definitivo di Gabigol, nel corso del 2019 tra i migliori giocatori al mondo grazie alla vittoria del campionato brasiliano, della Libertadores e della finale del Mondiale per club persa all'ultimo contro il .

Il vicepresidente del Flamengo, Marcos Braz, è in da domenica per chiudere la trattativa con l'Inter ed acquistare Gabigol a titolo definitivo. Tutti contenti, dai tifosi del club brasiiano alla socierà nerazzurra, visto che sotto Conte non avrebbe trovato spazio nonostante il grandioso anno disputato.

18 milioni per la cessione, più l'importante 20% della futura rivendita. E' proprio questa percentuale il punto cardine, visto che un giocatore giovane come Gabigol difficilmente continuerà a giocare in per il resto della carriera. Dovesse continuare così tornerà in Europa per una cifra decisamente sostanzionsa.

Classe 1996, Gabigol ha giocato appena dieci gare con l'Inter siglando un goal, prima della cessione al Santos, dove non ha certo deluso, e dunque al Flamengo, in cui è esploso definitivamente. 43 goal nel corso del 2019 ed un posto eterno nella storia del club rubronegro.