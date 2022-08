Gabigol inarrestabile: 28 goal in 46 presenze in Copa Libertadores

Dal suo ritorno in Brasile, l'attaccante ex Inter ha avuto un rendimento costante e di altissimo livello. Nessuno come lui in Libertadores dal 2018.

La sua avventura in Italia è stata tutt'altro che memorabile. Ma Gabigol in Brasile ha ritrovato la condizione che spinse l'Inter ad acquistarlo dal Santos per 30 milioni di euro. Dal momento del suo ritorno in Sudamerica, avvenuto nel marzo 2018, l'attaccante si è letteralmente trasformato in una macchina da goal. Prima con il Santos e poi con il Flamengo, Gabigol è diventato un calciatore di rendimento altissimo e ha contribuito con i suoi goal alla conquista di ben nove titoli da parte della squadra rossonera. Tra questi spicca il successo in Copa Libertadores nel 2019, con la sua doppietta arrivata nel giro di due minuti tra l'89esimo e il 91esimo a ribaltare l'iniziale vantaggio del River Plate. Proprio nella massima competizione per club sudamericana, Gabigol ha avuto un rendimento come nessun altro negli ultimi quattro anni. In 46 presenze complessive, l'attaccante ha messo a segno ben 28 goal. Alle sue spalle staccati di ben 10 reti ci sono Rony e Miguel Borja. A 25 anni Gabigol ha ancora la possibilità di stupire e, perché no, prendersi una rivincita anche in Europa se qualcuno deciderà di puntare ancora su di lui. Scelti da Goal Anticipi e posticipi della prima giornata di Serie A 2022/23

