Gabigol al Flamengo, l'Inter tratta la cessione a titolo definitivo per 18 milioni

Dopo due prestiti, il Flamengo potrebbe acquistare Gabigol dall'Inter a titolo definitivo. L'accordo è basato su una cifra vicina ai 18 milioni.

Gabriel Barbosa, conosciuto meglio come Gabigol, con la maglia del Flamengo è diventato ormai una macchina inarrestabile. L'attaccante di proprietà dell' in si esalta ed è per questo che i rossoneri vogliono finalmente acquistarlo a titolo definitivo dai nerazzurri.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', ieri gli agenti dell'attaccante brasiliano sono stati nella sede dell'Inter. Le due parti hanno trattato il trasferimento a titolo definitivo di Gabigol e l'accordo è molto vicino. Il cartellino è stato valutato circa 18 milioni di euro.

L'acquisto da parte del Flamengo potrebbe compiersi nelle prossime settimane. L'Inter dovrebbe mantenere una percentuale sulla futura rivendita di Gabigol, che in Brasile è rinato.

Dopo le prime 16 giornate di campionato, il Flamengo guida in testa la classifica appaiato al Santos ed il capocannoniere del torneo è proprio Gabigol, con 12 marcature. Il tutto dopo l'exploit dello scorso anno.

Il giocatore non rientra ormai da tempo nei piani dell'Inter e la società spera di poter chiudere quanto prima questa cessione.