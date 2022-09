Gabbiadini torna in Nazionale dopo cinque anni: l'ultima presenza nello spareggio contro la Svezia

L'attaccante della Sampdoria è stato convocato cinque anni dopo l'ultima volta, nel 2017 era in campo nello spareggio mondiale contro la Svezia.

Novembre 2017-Settembre 2022, sono passati quasi cinque anni esatti dall'ultima presenza di Manolo Gabbiadini in maglia azzurra. L'attaccante della Sampdoria infatti non era mai stato convocato da Roberto Mancini, prima di oggi.

L'emergenza assoluta che ha colpito l'Italia soprattutto in attacco dove, tra gli altri, non sono disponibili i vari Chiesa, Berardi e Insigne oltre all'ultimo infortunato Politano, ha convinto il CT che ha richiamato Gabbiadini nonostante non sia mai partito titolare in questo inizio di stagione con la Sampdoria segnando però un goal decisivo in pieno recupero contro la Lazio.

L'ultima presenza di Gabbiadini con l'Italia peraltro coincide con un precedente tutt'altro che piacevole, dato che l'attaccante blucerchiato era in campo nel ritorno dello spareggio per i Mondiali 2018 contro la Svezia, quando l'allora CT Ventura lo aveva schierato titolare a 'San Siro' in coppia con Immobile. Il risultato finale, purtroppo, lo ricordiamo tutti: pareggio per 0-0 e Azzurri fuori dai Mondiali.

In totale Gabbiadini ha collezionato appena 11 presenze in Nazionale, segnando due goal contro Romania e Liechtenstein. A farlo esordire in azzurro nel 2012 fu Cesare Prandelli.

Gabbiadini nel febbraio di quest'anno è rimasto vittima di un gravissimo infortunio, ovvero la rottura del legamento crociato del ginocchio, che lo ha tenuto fuori fino ad agosto. Ora il ritorno graduale in campo e la convocazione a sorpresa da parte di Mancini.

Un riconoscimento importante dopo tanta sfortuna e l'occasione, a 31 anni ancora da compiere, di rilanciarsi ad alti livelli.